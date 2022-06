Ultraleggero precipitato nel Cremonese, grave pilota

(ANSA) - CREMONA (HISTORICAL), 08 GIU - Un ultraleggero è precipitato questa mattina, poco dopo le 8, in un campo a Pieranica, in provincia di Cremona. Stando alle prime informazioni, con i carabinieri e i vigili del fuoco ancora sul posto, il velivolo era in fase di atterraggio e sarebbe finito fuori controllo a circa trenta metri di altezza.

Nello schianto è rimasto ferito in modo grave il pilota, un 74enne, trasportato all'ospedale Maggiore di Cremona in elisoccorso. Ha riportato traumi multipli: lesioni a testa, volto e torace e anche fratture agli arti inferiori. (ANSA).