Sviluppo sostenibile delle città future, dalle aree urbane alla casa come miniera di risorse per la città

Aumento progressivo della popolazione mondiale e migrazioni dalle zone rurali a quelle urbane, sono due fenomeni che le istituzioni e le aziende sono oggi chiamate a governare. Ogni anno sempre più città iniziano a rendersi conto dell'impatto devastante di questo sviluppo insostenibile.Di questi argomenti si occuperà il digital panel "Le nuove aree urbane tra benessere ambientale e sociale- La casa come cellula base e miniera di risorse per l'organismo città", terzo appuntamento del ciclo QN Città Future, on line giovedì 9 giugno alle 17 al link cittafuture.quotidiano.net/smartliving , sui canali social dei quotidiani del Gruppo Monrif e sul sito ANSA.IT

I relatori – moderati da Sandro Neri, direttore di QN Il Giorno - sono l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano, l'architetto Stefano Boeri, Luca Palermo, ad e direttore generale di Fiera Milano e Laura Mariani, moderatrice del Sottogruppo sulle Politiche Abitative e la Rigenerazione Urbana all'Interno del Gruppo di Lavoro sul Goal 11 (città e comunità sostenibili) in ASviS, architetto e Responsabile Nazionale per le Politiche Abitative della Cgil.

"De-sincronizzare i tempi della vita urbana, ripensare gli spazi aperti e quelli domestici, cambiare radicalmente il sistema della mobilità, incentivare l’uso delle energie rinnovabili, realizzare architetture verdi, ricostruire un rapporto di reciprocità con le migliaia di borghi abbandonati sparsi sul territorio, valorizzare la biodiversità implementando il patrimonio di boschi e foreste –dice Stefano Boeri - sono alcune delle sfide che le città contemporanee devono necessariamente iniziare ad affrontare, nella prospettiva della transizione ecologica e della sopravvivenza della nostra specie".