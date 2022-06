Fao: 600 milioni di casi di malattie all'anno per cibo non sicuro

Con circa 600 milioni di casi di malattie di origine alimentare all'anno, gli alimenti non sicuri rappresentano una minaccia per la salute umana e le economie a livello globale. Lo fa sapere la Fao in occasione della quarta Giornata mondiale per la sicurezza degli alimenti che ricorre il 7 giugno. Il messaggio di quest'anno è "cibo più sicuro, salute migliore".

Garantire la sicurezza alimentare, sottolinea la Fao, è una priorità della salute pubblica e un passo essenziale per raggiungere la sicurezza alimentare. Efficaci sistemi di sicurezza e di controllo della qualità sono fondamentali non solo per salvaguardare la salute e il benessere delle persone, precisa la Fao, ma anche per promuovere lo sviluppo economico e migliorare i mezzi di sussistenza, favorendo l'accesso ai mercati nazionali, regionali e internazionali.



"Ognuno, ovunque ha diritto a cibo sufficiente, sicuro e nutriente - afferma il direttore generale della Fao, Qu Dongyu - eppure, nel suo viaggio dal terreno alla tavola, il cibo può diventare pericoloso in qualsiasi momento. La sicurezza alimentare riguarda tutti, dai governi e dalle imprese alimentari agli esperti scientifici e aiconsumatori. Averne consapevolezza può prevenire le malattie di origine alimentare, quindi cibo più sicuro significa salute migliore".