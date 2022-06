Ucraini manifestano contro la guerra in piazza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - Gli ucraini di Bologna sono tornati a manifestare in piazza per la pace e, nell'occasione, hanno deposto una corona di fiori al sacrario dei caduti del nazifascismo di piazza del Nettuno.

All'iniziativa, organizzata dall'associazione 'Italia Ucraina Casa dell'amicizia', ha partecipato Victoriia Fufalko, agente consolare per le questioni culturali, economico-sociali e politiche del consolato d'Ucraina di Milano.

"Vogliamo ringrazire - ha detto Michela Ognissanti, presidente dell'associazione - il governo italiano e il presidente Mario Draghi per l'impegno e la convinzione con cui l'Italia ha sostenuto, anche militarmente, l'Ucraina. Chiediamo loro non solo di continuare, ma anzi di aumentare l'aiuto militare fornito all'Ucraina, sostenendo la difesa del Paese con le armi che siano maggiormente performanti a tale scopo".

(ANSA).