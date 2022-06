Incidente sull'Alta velocità, ancora disagi al traffico

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente ferroviario avvenuto ieri in una galleria vicino alla stazione Roma Prenestina. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall'articolo 450 del codice penale. I pm di piazzale Clodio hanno effettuato ieri un sopralluogo nella galleria della Serenissima assieme agli ispettori del lavoro. Gli inquirenti hanno anche disposto una consulenza tecnica su quanto avvenuto.

ANSA.it Roma, incidente treno Alta Velocita': l'evacuazione dei passeggeri dai vagoni - Italia L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco (ANSA)

Intanto resta sospeso il traffico sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. "Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti. I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola". E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia dopo l'incidente avvenuto ieri in una galleria della Capitale. "Sono ancora in corso interventi tecnici - prosegue Trenitalia -. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone".

Disagi alla circolazione ferroviaria si registrano da ieri anche in Puglia dopo l'incidente che ha coinvolto la locomotiva di coda di un treno AV a Roma sulla tratta Torino-Napoli. In particolare, ancora oggi, i due treni in arrivo da Roma Termini a Bari, l'Italo delle 12.05 e il Frecciargento delle 12.11, viaggiano con un ritardo di 70 minuti. L'Italo da Torino Porta Nuova porta 190 minuti di ritardo.