Svia locomotiva di coda treno Alta Velocità a Roma,nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La locomotiva di coda del Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50, sulla linea Torino-Napoli, è uscita fuori dai binari nei pressi della galleria Serenissima, a due passi dalla stazione Prenestina di Roma. I circa 230 passeggeri a bordo del treno sono stati messi in sicurezza da vigili del fuoco e Polfer intervenuti sul posto.

Nessuno è rimasto ferito. Il traffico sulla linea è completamente bloccato, mentre decine di convogli sono stati instradati su linee alternative accumulando ritardi fino a 90 minuti. Rfi ha spiegato in una nota che sono "ancora da accertare" le cause dello "svio della locomotiva di coda" del treno. Secondo una prima ricostruzione dell'ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate, "il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima". Sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall'urto del treno con la galleria. (ANSA).