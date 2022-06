Smuraglia: aperta camera ardente nella sede del Comune di Milano

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - È aperta dalle 9 di stamani la camera ardente di Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi ed ex partigiano morto a 99 anni lo scorso 30 maggio. Il feretro è in Sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove sono stati disposti i Gonfaloni a lutto di Regione Lombardia, Città Metropolitana e Anpi. Sulla bara, in centro alla sala, un cuscino funebre di rose rosse e la foto di Smuraglia.

Sono già arrivati a dare l'ultimo saluto i primi iscritti all'Anpi delle sezioni di Milano. "Rimarrai sempre un bel fior partigiano, il tuo profumo sarà ovunque sarai. Maria Grazia" è il primo messaggio lasciato accanto a una rosa rossa ai piedi della bara. Presente all'apertura della Camera Ardente anche Lamberto Bertolè, presidente del Consiglio comunale di Milano.

La camera ardente rimarrà aperta al pubblico fino alle 14.30.

Alle 16 è prevista la cerimonia di commiato con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. (ANSA).