Base jumper si lancia e scompare in Friuli, ricerche da ieri

(ANSA) - CHIUSAFORTE, 03 GIU - Sono riprese stamattina le ricerche di un Base jumper disperso dal pomeriggio di ieri dopo un lancio dal Monte Cimone nelle Alpi Giulie Occidentali a Chiusaforte (Udine).

L'uomo, straniero, di 35 anni, non ha fatto rientro al punto di incontro con gli amici, che dunque hanno lanciato l'allarme.

Sul posto stanno operando il Soccorso Alpino, con le stazioni di Moggio Udinese e Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea.

Si è subito alzato in volo l'elicottero della Protezione Civile Fvg che ha avvistato l'attrezzatura in un canale molto impervio tra il Monte Cimone e il Jôf di Goliz.

È stato attivato anche l'elisoccorso regionale ma nessuno dei velivoli è riuscito ad avvicinarsi e ad individuare un punto per calare gli equipaggi a causa di un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le ricerche sono ripartite alle prime luci dell'alba e il personale sarebbe giunto in queste ore sul posto: le speranze che lo sportivo sia ancora in vita sono flebili. (ANSA).