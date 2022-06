Covid: in Lombardia ancora in calo i ricoveri, 17 decessi

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Con 27.340 tamponi effettuati, è di 2.361 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività salito all'8,6% contro il 7,9 di ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono 34, due più di ieri, mentre i pazienti negli altri reparti sono 533 (-42). Sono invece 17 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.569.

Per quanto riguarda le province, 872 casi sono stati segnalati a Milano, 312 a Brescia, 209 a Monza, 174 a Varese, 146 a Bergamo, 131 a Pavia,, 92 a Mantova, 68 a Cremona, 55 a Lecco, 35 a Lodi e 16 a Sondrio, (ANSA).