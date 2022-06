Vaticano: Cardinale Sodano sepolto in Cattedrale ad Asti

(ANSA) - ASTI, 01 GIU - Solenne cerimonia questa mattina in Cattedrale ad Asti, in suffragio del cardinale Angelo Sodano, officiata dal vescovo Marco Prastaro. Originario di Isola d'Asti, è morto a 94 anni a Roma nella notte tra venerdì e sabato scorso. Per suo desiderio, il cardinal Sodano è stato sepolto nella cripta della Cattedrale di Asti, accanto ai vescovi della città.

Il cardinal Sodano è stato segretario di Stato di due Papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ed era decano emerito del Collegio cardinalizio. (ANSA).