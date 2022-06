Piero Pelù cade durante il concerto, poi posta le lastre sui social

"Il segno del rock'n'roll". La prende con ironia Piero Pelù, postando sui social il video della caduta avvenuta durante il concerto del 25 maggio all'Alcatraz di Milano, seconda tappa del tour dei Liftiba. Dopo essersi avvicinato al pubblico per prendersi l'abbraccio dei fan, l'artista toscano è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro, battendo testa e schiena su uno scalino del palco. Il rocker, sul momento, si è subito è rialzato e, imperterrito, ha continuato a cantare, portando a termine il concerto. Poi, per tranquillizzare i fan, ha postato su Instagram la foto della lastra. "Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!", ha scritto il front man dei Litfba. In un altro post il cantante, 60 anni, ha aggiunto la diagnosi: "la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7".

La lastra postata da Piero Pelù dopo la caduta Il video è immediatamente diventato virale sui social. Il concerto milanese, aveva riunito molti fan, dal momento che ‘L’ultimo girone’ è il tour d’addio dei Litfiba, una festa itinerante che vuole celebrare la storia di una della rock band italiane più longeve e che andrà avanti per tutta l’estate.