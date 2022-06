La conosce su Fb e la perseguita, a giudizio stalker

Una amicizia nata su Facebook si è trasformata in un incubo per una ragazza romana di 25 anni diventata oggetto delle attenzioni morbose e di una aggressione fisica da parte di un 38enne di origini brasiliane. Una vicenda per la quale oggi è stato disposto il rinvio a giudizio dell'uomo dal gup di Roma. Nei suoi confronti l'accusa è di stalking.