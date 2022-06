Desaparecidos: pm Roma indaga su ex ufficiale argentino

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - La Procura di Roma ha aperto una indagine a carico di Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell'esercito argentino, accusato di omicidio per la morte di otto persone nell'ambito del Piano Condor, l'azione delle giunte militari del Sudamerica contro gli oppositori politici messa in atto alla fine degli anni '70.

Malatto vive attualmente in Sicilia. Oggi il segretario di Stato per i diritti umani dell'Argentina, Horacio Pietragalla Corti, ha depositato a piazzale Clodio una denuncia in cui si chiede ai magistrati di indagare su altri trenta casi (morti o spariti) avvenute a San Juan in Argentina tra il 1976 e 1977. (ANSA).