Aggressione con calci e pugni,a Roma locali vietati a 2 ragazze

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Deciso il divieto di accesso all'interno dei locali nell'area di Trastevere e Campo de' Fiori per due ragazze di 17 e 18 anni. Per due anni la ragazza maggiorenne e per 12 mesi l'altra non potranno entrare nei locali della zona. A disporre il divieto (Dacur) è stato il questore di Roma dopo che le due ragazze sono state individuate come le responsabili di una violenta aggressione ai danni di una coetanea nella notte tra il 7 e l'8 maggio scorso a Ponte Sisto.

La vittima stava passeggiando con la sua comitiva quando, senza motivo, sarebbe stata picchiata con calci, pugni e un coccio di bottiglia. Le due ragazze sono state denunciate per minaccia e lesione personale. La violazione del provvedimento del questore comporterebbe per entrambe una pena da scontare in carcere fino a 2 anni e una multa da 8 a 20 mila euro. (ANSA).