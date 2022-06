'Abusata nel bagno della scuola', due condanne a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - Il tribunale per i Minorenni di Bologna ha condannato a tre anni e sei mesi due giovani, oggi ventenni, per una violenza sessuale di gruppo in ipotesi commessa il 2 maggio 2018 in un bagno di una scuola della città, ai danni di una ragazza. Assolto invece un terzo imputato. I tre si sono dichiarati estranei ai fatti, la Procura aveva chiesto due anni e otto mesi.

In particolare erano accusati di aver bloccato la porta del bagno e di aver pesantemente molestato la ragazza, all'epoca quindicenne. La vittima si era confidata coi genitori, aveva fatto denuncia ed erano partite le indagini della polizia. Su richiesta della difesa di uno dei giovani, avvocato Donata Malmusi, prima di pronunciare la sentenza il collegio dei giudici ha fatto ripetere il riconoscimento alla vittima e quindi ha assolto il ragazzo.

"Sono felicissima - commenta l'avvocato Malmusi - ho sempre creduto nell'assoluta estraneità del mio assistito e avevo grande fiducia nel tribunale. L'indagine è stata viziata in origine e condizionata dai professori della scuola". (ANSA).