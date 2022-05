Unicef: Rossi-Doria, con Lost in Education esperienze innovative

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "'Lost in education' è una preziosa opportunità per bambini e ragazzi che vivono una condizione di povertà non solo economica ma educativa 'a più strati' e che hanno bisogno di dedicata e competente attenzione in un tempo nel quale purtroppo l'ascensore sociale si è bloccato e vi sono, in Italia, circa un milione e 200 mila minori che vivono in povertà assoluta e oltre altri 2 milioni in povertà relativa. Al contempo si tratta di un cantiere educativo innovativo che, insieme agli altri sostenuti da Con i Bambini, rappresenta una strada per costruire un Paese più giusto per i troppi nostri ragazzi precocemente esclusi da diritti e opportunità e per le loro famiglie". Lo ha detto il presidente di Con i Bambini, Marco Rossi-Doria, alla conferenza finale del progetto 'Lost in education" realizzato da Unicef.

"Lost in education - ha ricordato - è uno degli oltre 400 progetti sostenuti grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che contribuisce a mettere in rete le esperienze di riscatto educativo costruite tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati rafforzando le 'comunità educanti' di territori, purtroppo in aumento, dove vi è esclusione precoce multi-fattoriali. Il progetto attiva esperienze innovative a cui lavoriamo per mostrare concretamente la via per nuove politiche pubbliche atte a rendere effettivi i diritti di bambini e ragazzi. Il progetto - ha concluso Rossi-Doria - fa parte del grande cantiere allestito in Italia grazie al Fondo: oltre 335,4 milioni di euro che coinvolgono mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie.

Uno strumento importante che dal 2016 ha messo in rete oltre 7.150 organizzazioni". (ANSA).