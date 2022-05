Samuele Bersani rientra dal concerto di Brunori Sas, sul bus cantano le sue hit

Divertente fuori programma dopo il concerto di Brunori Sas a Bologna. In mezzo al pubblico c'è anche un ilustre collega cantautore, Samuele Bersani, che sale su un autobus al termine dello spettacolo. Un gruppo di fan di Brunori Sas, reduci dallo stesso concerto, riconosce Bersani nonostante la mascherina e inizia ad intonare alcuni suoi grandi successi come 'Giudizi universali' e 'Spaccacuore'. E' subito festa con lo stesso Bersani che si diverte a dirigerli. Il sipariettao viene filmato e postato sui social dal cantautore bolognese che scrive "Tornare a casa in autobus con dei fans di @Brunorisas dopo essere stato anch'io al suo bellissimo concerto. Fatto" prima di aggiungere, con u n cuoricino,"E' diventato l'autobus della gita".

Samuele Bersani sul bus dopo il concerto di Brunori Sas, tutti cantano 'Spaccacuore'