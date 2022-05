Polizia locale Milano salva per strada mamma e 11 anatroccoli

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Insolito intervento per gli agenti della Polizia locale di Milano che, su chiamata di una cittadina, sono intervenuti lungo i Navigli per soccorrere 12 germani reali che si trovavano sulla carreggiata, in via Solari.

Erano una mamma e undici anatroccoli che sono stati recuperati dagli agenti e riportati nel loro habitat, nel Parco delle Cave.

Erano stati trovati davanti a un negozio di Fendi dalla commessa che ha chiamato la pattuglia di zona.

E' poi intervenuto il Nucleo tutela animali della Polizia locale che ha deciso di portarli al parco delle Cave vicino al laghetto. (ANSA).