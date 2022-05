Bimbi ustionati: Procura indaga per lesioni gravissime

(ANSA) - BERGAMO, 31 MAG - La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi d'accusa di lesioni gravissime, al momento a carico di ignoti, per quanto avvenuto ieri mattina alla scuola materna San Zeno di Osio Sopra (Bergamo), dove cinque bambini (due dei quali sono gravi) e tre papà sono rimasti ustionati mentre arrostivano alcuni marshmallow nel giardino dell'asilo. Titolare dell'indagine è la pm Silvia Marchina. A far luce sull'accaduto sono i carabinieri di Treviglio, che hanno acquisito la documentazione in merito all'organizzazione dell'asilo e alla struttura, dove ieri era in corso un incontro di 'orienteering' ma pare che l'utilizzo delle fiamme per i dolci non era previsto né autorizzato. Quando è stato gettato del liquido infiammabile sulla brace si sarebbe sollevata una fiammata che ha investito cinque dei venti bambini presenti e i tre papà. (ANSA).