Vaiolo scimmie: caso sospetto ad Ancona, 24enne ricoverata

(ANSA) - ANCONA, 28 MAG - Accertamenti su un caso sospetto di vaiolo delle scimmie (monkeypox) ad Ancona. Ieri, presso la Clinica di Malattie Infettive dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti, è stata ricoverata una paziente di 24 anni, cittadina italiana residente in Francia. La donna, riferiscono gli Ospedali Riuniti, "ha effettuato nel primo pomeriggio un accesso in Pronto soccorso: presentava un eritema diffuso con vescicole e papule, difficoltà respiratoria, cefalea ha riferito di aver avuto febbre nei giorni precedenti". Il medico della Clinica di Malattie Infettive ha dato indicazione al ricovero per caso sospetto di Monkeypox Virus (Mpxv) ma "attualmente la 24enne è in buone condizioni di salute".

"Sono in corso esami - spiegano gli Ospedali Riuniti - sono in corso esami volti a escludere le diagnosi differenziali con altri virus esantematici nell'attesa dei reagenti per la diagnosi molecolare di Mpxv tramite Pcr, il cui arrivo è previsto entro martedì 31 maggio".

Ieri pomeriggio anche il figlio della 24enne, dell'età di 4 anni, è stato visitato in pronto soccorso dell'ospedale materno infantile "Salesi" di Ancona per un "lieve rash cutaneo; assenti altri segni o sintomi". In questo caso, il medico del Pronto soccorso non ha ritenuto necessario il ricovero del ragazzino che è stato dimesso e trasferito in ambulanza al domicilio della nonna. (ANSA).