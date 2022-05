Incidenti lavoro: porto Gioia Tauro, ferito un lavoratore

(ANSA) - GIOIA TAURO, 27 MAG - Incidente sul lavoro nella notte al porto di Gioia Tauro. Un operatore portuale, dipendente di una società esterna alla Mct, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato finendo a terra procurandosi l'incrinazione di due costole. L'uomo, che non ha battuto la testa e non è in pericolo di vita, è stato subito soccorso e ricoverato nell'ospedale di Polistena.

La società per la quale lavora il lavoratore rimasto ferito si occupa del rizzaggio dei container, una procedura che consiste nel fissare i container sulle navi Verifiche interne sono state avviate per chiarire se, durante le operazioni di rizzaggio, siano stati seguite le procedure previste e rispettati tutti i meccanismi di sicurezza. (ANSA).