Atterraggio di fortuna per un elicottero, 4 feriti gravi

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Quattro persone sono rimaste ferite su un elicottero finito nelle campagne di Quargnento, nell'Alessandrino. Lo riferisce il 118, intervenuto sul posto con l'elisoccorso e alcune ambulanze, secondo cui le loro condizioni si sono aggravate nel trasporto in ospedale. Tre feriti sono in codice rosso mentre una quarta persona è in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l'elicottero avrebbe avuto dei problemi subito dopo il decollo da una cascina di Quargnento e sarebbe stato costretto ad effettuare un atterraggio d'emergenza. A bordo il proprietario e pilota del velivolo, con i due figli e la nuora. Sul posto, con il 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ancora impegnati nella bonifica dell'area. (ANSA).