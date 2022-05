"Sulla stessa strada", 575 km a piedi per il Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Ha percorso 575 chilometri a piedi, da Lido Volano, sull'Adriatico, a Torino, raccogliendo oltre 170 mila euro per il reparto di Neurochirurgia dell'ospedale infantile Regina Margherita. Si è concluso dopo 26 giorni il cammino 'Sulla stessa strada' di Martina Maccari, moglie del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci in viaggio dallo scorso primo maggio per donare speranza ai bambini e alle loro famiglie dell'ospedale in cui anche il figlio negli anni scorsi è stato a lungo ricoverato.

"E' l'esperienza più bella della mia vita, piena di tutto quello che una persona può auspicare di trovare sulla strada che percorre. Arrivo in questo posto a cui devo tanto e sono piena di felicità", racconta trattenendo a stento le lacrime Martina, abbracciata dal marito e dai tre figli. "Che emozione rivedere i bambini e trovare tutte queste persone - aggiunge - mi piacerebbe farne un libro". "Abbiamo una vita agiata, siamo fortunati, ma la nostra fortuna è condividere tutto con gli altri".

I fondi raccolti, attraverso la Neuroland Onlus, serviranno per acquistare una speciale macchina per delicati interventi chirurgici al cervello. (ANSA).