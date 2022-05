Conference: oggi pomeriggio al Circo Massimo festa della Roma

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - E' fissata per oggi pomeriggio la festa della Roma per celebrare, con i tifosi, la vittoria in Conference League. In base a quanto si apprende la squadra giallorossa, a bordo di due bus scoperti, raggiungerà intorno alle 17 il Circo Massimo percorrendo un tratto della Cristoforo Colombo. Li i due bus dovrebbero effettuare una sorta di giro d'onore. (ANSA).