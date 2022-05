Caro gasolio: pescherecci Fiumicino fermi in porto

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Come preannunciato ieri sera, tutti fermi da oggi all'ormeggio nel porto canale gli oltre venti pescherecci, oltre alle imbarcazioni da piccola pesca, di Fiumicino. Contro il caro gasolio e le problematiche della categoria, anche la prima marineria nel Lazio per quantitativo di pescato e la seconda per numero di imbarcazioni dopo Anzio, è entrata infatti di nuovo in stato di agitazione, dopo le proteste già messe in atto a marzo scorso: un fermo ad oltranza finchè non ci saranno risposte "soddisfacenti dal Governo" visto che i "costi gestionali sono ormai proibitivi".

Non sono escluse altre iniziative unitarie con le altre marinerie del Lazio. Se il fermo proseguirà per molti giorni, non è escluso che, come accaduto in marzo, ristoranti, pescherie ed attività all'ingrosso debbano ricorrere a scorte o a prodotti d'importazione. (ANSA).