Anziana trovata morta in casa, si indaga per omicidio

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Una donna di 84 anni è stata trovata morta, questa mattina, a Melzo, in provincia di Milano.

Il corpo, che era in avanzato stato di decomposizione, giaceva dentro una vasca da bagno. A trovare il cadavere, intorno alle 10, è stata una parente che non la sentiva da giorni, e che per questo ha chiamato il 118. Le indagini, condotte dai carabinieri, stanno virando nelle ultime ore sull'ipotesi dell'omicidio. Il pm Elisa Calanducci sta sentendo i parenti della donna, madre di tre figlie che non vivevano con lei. Una delle tre è già stata sentita dagli inquirenti. (ANSA).