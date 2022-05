Fumo da una locomotiva, evacuata stazione Spezia Centrale

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 MAG - La stazione centrale della Spezia è stata invasa da un pesante fumo nero sprigionato da una locomotiva, che ha obbligato l'evacuazione dello scalo ferroviario principale della città e l'intervento dei vigili del fuoco. Il treno coinvolto si trovava in quel momento in sosta sul primo binario, da dove partono i treni diretti verso Sud.

Sul posto i Vigili del Fuoco della Spezia, che hanno interdetto l'ingresso principale e svolto le verifiche del caso. Cancellati diversi treni dalla Spezia Centrale verso la Toscana. Non risultano feriti nè intossicati. (ANSA).