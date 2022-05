Falcone: pioggia di critiche su Fb a ex giudice Carnevale

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Il popolo del web insorge contro le dichiarazioni dell'ex giudice Corrado Carnevale che, alla vigilia del trentesimo anniversario della strage di Capaci, aveva sostenuto che Giovanni Falcone sarebbe stato esaltato al di sopra dei suoi meriti. In un post nella sua pagina Facebook la Fondazione Falcone aveva scritto: "Corrado Carnevale, il giudice che scarcerava i mafiosi, ha detto oggi che Falcone è stato sopravvalutato. Per noi Carnevale ha perso un'occasione per stare zitto. Falcone i mafiosi li faceva condannare, lui li assolveva. Voi che ne pensate??????".

Oltre 400 i commenti e 24mila le visualizzazioni. "Gli uomini, i mezz'uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Avrei alcune alternative per la categoria in cui collocare l'individuo", uno dei commenti. E ancora: "Corrado Carnevale renderà conto all' essere superiore del suo operato . I giudici condannavano e a volte morivano e lui assolveva .

Una garanzia era , sistemava lui tutto"; "È l'ennesima conferma che c'era molta invidia, e che Falcone era troppo scomodo soprattutto all'interno della magistratura, quindi le parole di Carnevale non devono stupirci!", "Le parole su Falcone sembrano uno scherzo di 'Carnevale' si commentano da sole".

Corrado Carnevale, processato e assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, noto come l'ammazzasentenze per il record di assoluzioni nei processi di mafia da lui celebrati in Cassazione, non è nuovo ad affermazioni critiche nei confronti di Falcone. Intercettato durante le indagini lo definì "un cretino". (ANSA).