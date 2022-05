Covid: Veneto, +1.762 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Calano significativamente i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto: i dato diffusi oggi registrano 1.762 nuovi contagiati (ieri erano 2.448). Lo riferisce il bollettino della Regione. Andamento eguale anche per i morti, si contano 9 decessi contro i 15 del giorno precedente, portando il totale delle vittime a 14.672. Il totale delle infezioni da inizio pandemia si aggiorna a 1.746.154, quello degli attuali positivi a 33.856. Nei reparti non critici vi sono 621 pazienti (-15), stabili a 38 nelle terapie intensive. (ANSA).