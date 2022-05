Regioni: Fedriga, alle prossime elezioni mi ricandiderò

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAG - Il Governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, si ricandiderà alle prossime elezioni regionali per "portare avanti l'importante lavoro che abbiamo fatto". Lo ha annunciato al termine di un intervento in cui ha ricusato le critiche delle opposizioni al suo vice, Riccardo Riccardi, che detiene anche le deleghe alla Sanità, nei cui confronti è stata presentata una mozione di censura.

"Proprio per questa voglia di andare avanti, sono ancora più motivato da questa mozione di oggi" e dunque "ribadisco con ancora più forza la mia volontà di ricandidarmi alle prossime elezioni. E su questo chiederò la fiducia dei cittadini", ha concluso Fedriga. (ANSA).