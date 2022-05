Piazza di Siena,al via il 25 maggio con 'Opera Italiana Is in the Air'

Per festeggiare l'inizio della consueta manifestazione di Piazza di Siena, a Roma, in programma il 25 maggio alle 19:30 il grande concerto 'Opera Italiana is in the Air' diretta dal Maestro Alvise Casellati. E grazie a Intesa Sanpaolo e la Federazione Italiana Sport Equestri al via l'evento gratuito "Rebuild Harmony".

Aperto a tutti quelli che vorranno assistere dai gradoni che circondano l'ovale erboso alla magia dell'Opera nella cornice del parco di Villa Borghese.

L'appuntamento musicale segnerà l'inizio della tanto attesa 89° edizione dello CSIO di Roma Piazza di Siena, in programma dal 26 al 29 maggio, organizzato da FISE con la main partnership di Intesa Sanpaolo.

'Opera Italiana is in the Air' è una immersione nella storia dell'opera italiana che ha reso il nostro Paese un caso unico al mondo e ne ha fatto il proprio emblema. Partendo dall'ironia rossiniana, con Verdi e, dopo la saturazione degli orizzonti operata dalla grande epopea verdiana, attraverso le nuove soluzioni di Puccini tra Wagner, Seconda Scuola di Vienna e il retaggio della grande tradizione italiana (soprattutto di Rossini e Verdi). Si attraverserà tutto il grande secolo dell'opera, insomma, dove l'Italia, con la forma dell'Aria e del canto all'italiana, ha generato nuovi rapporti teatrali riuscendo a far cantare la propria lingua prima e come in nessun altro luogo si è saputo fare.

Presenti come ospiti d'onore dell'evento la soprano Mariangela Sicilia e il tenore Matteo Roma. Sarà possibile seguire l'evento anche online in streaming su group.intesasanpaolo.com e piazzadisiena.it e ANSA.it.