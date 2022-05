Pedofilia: Bassetti, Cei approfondirà conoscenza fenomeno

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi. Vogliamo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili. Per questo, come già ribadito in altre occasioni, intendiamo promuovere una migliore conoscenza del fenomeno degli abusi per valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione". Lo ha detto il presidente della Cei, card.

Gualtiero Bassetti, nell'introduzione dell'assemblea dei vescovi.

L'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, con il discorso di oggi, si congeda dalla guida dei vescovi. L'assemblea è chiamata a votare una terna di nomi dai quali Papa Francesco sceglierà il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana. (ANSA).