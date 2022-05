Onu, con la guerra in Ucraina superati i 100 milioni di sfollati al mondo

L'invasione russa dell'Ucraina ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni, avverte l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

"Il numero di persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha superato per la prima volta la vertiginosa soglia dei 100 milioni, spinto dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti mortali", afferma l'Unhcr in un comunicato pubblicato oggi sul sito internet della stessa agenzia Onu. "La cifra di 100 milioni è sorprendente, preoccupante e fa riflettere. È una cifra che non avrebbe mai dovuto essere raggiunta - commenta l'alto commissario Filippo Grandi -. Questo dovrebbe servire come un campanello d'allarme per risolvere e prevenire conflitti distruttivi, porre fine alla persecuzione e affrontare le cause profonde che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case"