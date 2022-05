Chitarra di Kurt Cobain venduta all'asta per 4,5 milioni dollari

La chitarra suonata da Kurt Cobain nel video di 'Smell Like Teen Spirit' è stata venduta all'asta per 4,5 milioni di dollari. Si tratta di una Fender Mustang del 1969 che Cobain ha usato nello storico video dei Nirvana del 1991. Era stimata 600 mila dollari. L'asta è stata organizzata dalla Julien's Auctions e ad aggiudicarsi lo strumento, dopo una battaglia a colpi di offerte da collezionisti di tutto il mondo, è stata la Jim Irsay Collection of Indianapolis. Cobain considerava la sua Fender Mustang una delle sue preferite. "Sono mancino - disse nella sua ultima intervista - e non è facile trovare, a prezzi ragionevoli, chitarre per mancini di alta qualità. Ma tra tutte le chitarre del mondo, la Fender Mustang è la mia preferita. Ne possiedo due". Il singolo Smells Like Teen Spirit (1991), contenuto nell'album Nevermind, è considerato una delle canzoni più importanti della storia della musica rock. Il brano è anche considerato il manifesto della cultura Grunge degli anni '90. Cobain è morto suicida a soli 27 anni nel 1994.