Falcone: infiorata davanti alla cattedrale a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Un'infiorata rappresentante il logo araldico della Polizia di Stato dedicato alle vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio è stata inaugurata questa mattina presso il Piano della Cattedrale. Lo hanno realizzato i Maestri Infioratori di Noto. Si tratta di una delle tante iniziative in programma per il trentennale delle due stragi.

L'infiorata fa parte della manifestazione "Vele al Vento" promossa dall'Associazione "Quarto Savona 15", dall'Associazione "Cassaro Alto" e dall'Associazione "Cassaro D'Amare". Subito sono state mostrate le foto dei Caduti della Strage di Capaci e di via D'Amelio dagli alunni del Liceo Classico Vittorio Emanuele II con letture, momenti musicali e presentazioni a cura degli Istituti scolastici che prenderanno parte all'iniziativa.

