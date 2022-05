Mali: il fratello di Rocco, intervenga lo Stato

(ANSA) - CARATE BRIANZA (MONZA), 21 MAG - "Abbiamo paura perché sappiamo che chi ha preso i nostri familiari è molto pericoloso": Vito Langone, raggiunto dall'ANSA, ha espresso così tutta la sua preoccupazione per il fratello Rocco, la moglie Donata e il loro figlio Giovanni rapiti in Mali.

"Chiedo allo Stato italiano che li faccia tornare a casa al più presto" ha aggiunto spiegando che l'altro figlio di Rocco, Daniele, "dovrebbe essere partito stamattina per la Farnesina".

Siamo in attesa. Fino ad ora non ci hanno fatto sapere ancora niente" ha proseguito Vito Langone raccontando che Rocco, operaio, si è trasferito in Mali dopo essere andato in pensione.

La casa di famiglia di Rocco e Donata a Triuggio, paese di circa 9mila abitanti in Brianza, non è abitata da tempo e ha finestre sbarrate, erba alta e ragnatele. (ANSA).