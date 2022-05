Agenzia cyber, attacchi hacker di ieri non intaccano sistemi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Gli attacchi di tipo Ddos che dalla tarda serata dell'altro ieri interessano siti web di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, "benchè possano rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ad utenti legittimi creando alcuni disagi, non intaccano la integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di un attacco di tipo ransomware". Lo afferma l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sul portale del Csirt Italia (il team di risposta dell'Agenzia) ha pubblicato le linee guida aggiuntive per la mitigazione delle diverse tipologie di attacchi Ddos. (ANSA).