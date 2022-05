Scontro frontale tra auto, una bracciante morta e 5 feriti

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Una donna è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto all'alba sulla Strada Statale 172 tra Turi e Casamassima, nel Barese. A quanto si apprende la vittima, di 66 anni, viaggiava sul sedile posteriore dell'auto con a bordo cinque donne, braccianti agricole tutte di Turi e rimaste ferite, che stavano andando a lavorare in campagna. Ferito anche il conducente dell'altra vettura. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre vittima e feriti dalle lamiere. I rilievi dell'incidente sono affidati ai carabinieri di Gioia del Colle. Da una prima ricostruzione della dinamica dello schianto, emerge che una delle due auto ha invaso la corsia opposta forse, ipotizzano gli investigatori, per un sorpasso azzardato. (ANSA).