Crollo in palazzina, nessuno è grave dei sei feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Nessuno è grave dei sei feriti, soccorsi ieri sera a Marano sul Panaro dove è crollato il solaio di una palazzina in via Cavarola. Rimangono in Osservazione in Pediatria a Modena un bimbo di 7 anni e una bimba di cinque con alcune escoriazioni.

La madre 32 anni, ha avuto 20 giorni di prognosi per qualche ferita e una frattura alla mano sinistra. Al pronto soccorso dell'ospedale civile sono stati dimessi due uomini, con alcune contusioni, mentre in elisoccorso a Bologna era stata portata una donna di 43 anni: è in osservazione al pronto soccorso per contusioni multiple, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sono in corso accertamenti per chiarire i motivi del cedimento. (ANSA).