Adm recupera 2,6 milioni su accise carburanti a Savona

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Con una complessa operazione di monitoraggio e controllo contabile sulla regolarità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Savona hanno messo in mora alcuni titolari di distributori di benzina e altri operatori del settore del commercio di carburanti, recuperando 2,6 milioni di euro. È l'ultimo risultato conseguito dall'Ufficio impegnato anche sul fronte del contrasto alle irregolarità amministrative che interessano l'immissione in consumo di gasolio e benzina.

Tale attività si aggiunge all'accertamento di oltre 500.000 euro, recupero dell'accisa gravante sul gas e l'energia elettrica, sulla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossido di azoto e all'applicazione di sanzioni amministrative per oltre 700.000 euro.

ADM controlla la regolarità dei pagamenti delle accise, come previsto dalla normativa, verificando e monitorando, tra l'altro, l'attivazione di sistemi più precisi per la misurazione dei quantitativi di carburanti che vengono immessi in consumo spiega una nota.

L'attività garantisce la parità di trattamento tra gli operatori commerciali e minimizza soprattutto il rischio di frodi ai danni dei cittadini.

I controlli operati sull'intero settore si sono intensificati a seguito delle misure restrittive, previste dai Regolamenti UE che hanno interessato le movimentazioni di prodotti energetici dalla Russia, in relazione all'attuale situazione di destabilizzazione dell'Ucraina. (ANSA).