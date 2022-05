Venezia, vernice rossa e scritte sulla facciata del Redentore

La basilica del Santissimo Redentore a Venezia, chiesa palladiana che si staglia sul canale della Giudecca, è stata imbrattata nella notte da ignoti vandali che hanno dipinto una porzione della facciata di rosso. Sopra la facciata sono state tracciate alcune scritte apparentemente senza senso, somiglianti a equazioni matematiche. Il gesto è stato riportato sui social e ha fatto in breve il 'giro' della città, creando disappunto e sconcerto. In Campo del Redentore è posizionata una telecamera, che potrebbe aiutare le forze dell'ordine nel rintracciare i responsabili del gesto.

L'imbrattamento della facciata è capitato nella fascia tra le 22.00 e le 6.00 di questa mattina.Lo ha riferito all'ANSA Fra Gianfranco Tinello, superiore del convento e custode del tempio."L'ultimo frate, che non ha notato nulla - ha proseguito il sacerdote - è passato ieri sera, mentre il primo che se n'è accorto è stato questa mattina, quando già c'era chi commentava il fatto. Poi sono state contattate le forze dell'ordine per le indagini".

Il frate non si capacita dei motivi che hanno portato alla decisione: «Non ci sono motivi precedenti, ripicche o altre cose che possano esser capitate nei giorni scorsi. Il messaggio ha simboli matematici pare senza senso. Le risorse da destinare al ripristino della parete dovranno esser tolte alla promozione culturale e alla solidarietà delle famiglie, che con il Covid si sono trovate in difficoltà. Un fatto che spiace, perché sarebbe stato meglio non accadesse". Allo stato attuale la vernice non è ancora stata rimossa, in attesa dell'inizio delle procedure di concerto con la Sovrintendenza.

"Qualunque sia il movente di un simile gesto, si tratta di una vera dimostrazione di ignoranza". Così il Presidente del Veneto Luca Zaia commenta la notizia dell'imbrattamento dell'antico edificio di culto sull'isola veneziana della Giudecca. "Ignoranza - prosegue Zaia in una nota - del valore artistico della chiesa del Redentore, edificio palladiano, e dell'importanza identitaria che ha per Venezia e il Veneto; la festa che la vede da secoli protagonista a luglio è uno degli appuntamenti più importanti per la nostra terra. Gli inquirenti faranno luce su quanto è accaduto - conclude -. Intanto esprimiamo la più ferma condanna per un simile gesto oltraggioso e incivile".