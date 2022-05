Frecce Tricolori a Genova: in 20 mila con gli occhi al cielo

(ANSA) - GENOVA, 15 MAG - In 20 mila, secondo il Comune, hanno assistito a Genova alle evoluzioni delle Frecce Tricolori, che si sono esibite sulla città. Un modo anche per omaggiare l'aviatore Giorgio Parodi, fondatore della Moto Guzzi, a 100 anni dalla nascita del marchio automobilistico. La Pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare mancava nella città da 13 anni, anche se in occasione dell'inaugurazione di Ponte San Giorgio compirono un sorvolo sul viadotto Arizona, Bomba e, per la prima volta la Scintilla sono state alcune delle evoluzioni delle Frecce, ammirate in modo particolare da corso Italia.

L'esibizione, che è durata 25 minuti, è iniziata con l'esecuzione dell'Inno di Mameli ed è terminata con le note di "Nessun dorma" della Turandot di Puccini con la voce di Luciano Pavarotti. I dieci "Pony" della pattuglia hanno incantato il pubblico compiendo manovre assai complesse e spettacolari.

(ANSA).