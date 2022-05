Covid: in Calabria 4 vittime e 691 casi ma con meno tamponi

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAG - Quatto vittime e 691 casi: è il bilancio delle ultime 24 ore della pandemia da Covid in Calabria. I decessi totali salgono a 2.557. Il tasso di positività, con una netta riduzione dei tamponi fatti (4.281) scende al 16,14% dal 17,21% di ieri. I ricoverati - nel saldo tra ingressi e uscite - scendono di 4 in area medica (196) e crescono di 2 in terapia intensiva (13). I nuovi guariti sono 1.113, i casi attivi sono 67.277 (-426) e gli isolati a domicilio 67.068 (-424). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.045.433 con 377.616 positivi.

