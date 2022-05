Covid: Campania; netto calo ricoveri in degenza (-42)

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Sono 4.430 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 26.082 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 16,98%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,27 di ieri. Due le nuove vittime, di cui una nelle ultime 48 ore e l'altra risalente ai giorni scorsi. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 36 (-1) mentre quelli in degenza registrano un netto calo (-42) e scendono a quota 573. (ANSA).