Open Arms:performance artistica Our Voice per contestare Salvini

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - "Signor Salvini, il suo dovere è bloccare in mare le persone?" E' la scritta su un cartello mostrato davanti al carcere Ucciardone - dove è in corso l'udienza del processo Open Arms col senatore della Lega imputato - da alcuni ragazzi del movimento artistico-culturale Our Voice. Nella performance artistica viene rappresentato l'ex ministro dell'Interno seduto su una sedia, davanti tre ragazzi seminudi, avvolti in un telo trasparente che simboleggia il mar Mediterraneo i cui lembi sono stretti nelle mani di Salvini.

"Con questa performance - spiega Thierno Mbengue, originario del Senegal - vogliamo rappresentare simbolicamente quello che fece Salvini nel 2019. Il telo avvolge i migranti come a volerli soffocare e intrappolare tra le onde". (ANSA).