Schiacciato dal trattore, nel Potentino morto un novantenne

(ANSA) - POTENZA, 12 MAG - Schiacciato, per cause in fase di accertamento, dal trattore sul quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà, ad Atella (Potenza), un uomo di 90 anni è morto nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso". (ANSA).