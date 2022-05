Raduno degli alpini: Non una di meno, oltre 500 segnalazioni di molestie

Sui giorni della 93/a Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini ci sono "oltre 160 racconti dei fatti delle molestie subite. Oltre 500 segnalazioni di molestie. Non consideriamo necessario che ci siano delle denunce per credere alla verità delle molestie, sappiamo che sono accadute, molte più di quelle che sono arrivate a noi. In questo caso però le denunce possono essere uno strumento in più perché le molestie che si ripetono a ogni adunata non possano essere ignorate come in passato". E' quanto dice Non Una di Meno, dopo l'incontro di ieri con le vittime e gli avvocati.