Stadio di Roma, Zingaretti: 'Forse è la volta buona'

"Lo stadio della Roma e gli stadi in generale credo siano un diritto delle società assolutamente legittimo, e mi sembra che questa volta il sindaco di Roma Gualtieri e la Roma abbiano messo la vicenda della realizzazione dello stadio sui giusti binari". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in un'intervista alla web tv de Il Messaggero. Per Zingaretti, ad essere fondamentale sarà il confronto: "Anche il confronto riservato, perché si tratta di fare valutazioni rispetto alla questione urbanistica e alla quantità degli investimenti, per poi annunciare un`ipotesi quando sarà credibile e, forse, questa fosse `la volta buona`.

Questo - ha spiegato - potrebbe aprire la stessa prospettiva anche per la Lazio. Non entro nella vita dei club, ma seguendo questa linea anche la Lazio potrebbe aspirare ad avere una risposta. Tutto questo rientra in una stagione, mi auguro, positiva".