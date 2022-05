Morta in auto a fuoco nel Pisano, passante ha tentato salvarla

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 11 MAG - Una donna di Lajatico (Pisa) di 57 anni è morta all'interno della sua auto in fiamme dopo un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio.

Secondo prime informazioni la conducente del veicolo, che è finito fuori strada, potrebbe avere accusato un malore che le ha fatto perdere il controllo del mezzo poi finito fuori strada e incendiatosi.

Un giovane che si trovava a transitare nella zona interessata dall'incidente ha tentato di salvare l'automobilista tirandola fuori dall'abitacolo, prima che vi si sviluppassero completamente le fiamme, ma la donna era già priva di coscienza.

E anche l'intervento del personale del 118 è risultato inutile e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

