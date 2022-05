Cantieri autostrade: altro incidente in Liguria, code su A7

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Ennesimo incidente e ancora caos sulla rete autostrade della Liguria in prossima dei cantieri di manutenzione che sono stati riaperti lo scorso lunedì dopo la pausa per i ponti festivi. Poco dopo le 11:30 circa, sulla A7 Genova-Milano è avvenuto un incidente, ora risolto, nel tratto compreso tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Serravalle, in corrispondenza di un cantiere, correttamente installato e segnalato, all'interno della galleria Boccardo, all'altezza del km 108. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una moto e un'autovettura. Lo spiega Aspi in una nota.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Al momento si registrano 9 km di coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione Serravalle.

Ieri, sul tratto Genova-Sestri Levante si sono verificati tre incidenti, sempre in prossimità dei cantieri, due dei quali hanno creato lunghe code e tempi di attesa di ore sia in autostrada sia sulla Aurelia, con intasamenti anche nei centri costieri per il transito del traffico autostradale. (ANSA).